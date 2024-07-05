Samsung представила 3-х нанометровый чип Exynos W1000 для смарт часов Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra05.07.24
Компания Samsung анонсировала новый процессор для носимых устройств Exynos W1000, который является преемником прошлогодней модели Exynos W930. Новый чип изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу Samsung GAA, что позволило уменьшить его габариты и повысить энергоэффективность.
Samsung Exynos W1000 включает одно большое ядро Cortex-A78 с максимальной частотой 1.6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 1.5 ГГц. За графическую составляющую отвечает Mali-G68 MP2, поддерживающая дисплеи с разрешением до 640×640 пикселей. Процессор также поддерживает до 32 ГБ встроенной памяти.
По словам Samsung, Exynos W1000 обеспечивает почти трёхкратное ускорение открытия приложений по сравнению с W930. Новый SoC будет установлен в Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra, которые дебютируют 10 июля. Подробнее о часах мы расскажем сразу после их презентации.
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