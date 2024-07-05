05.07.24

Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei

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Samsung Galaxy Flip5

Форм-фактор розкладачки нам найбільш зрозумілий, можливо це деформація віком, проте нам стало цікаво зібрати інформацію про всі смартфони розкладачки, які можуть стати заміною Samsung Flip.