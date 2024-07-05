Samsung представила 3-х нанометровий чіп Exynos W1000 для смарт годинника Galaxy Watch 7 і Galaxy Watch Ultra

Компанія Samsung анонсувала новий процесор для пристроїв, що носять Exynos W1000, який є наступником торішньої моделі Exynos W930. Новий чіп виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом Samsung GAA, що дозволило зменшити його габарити та підвищити енергоефективність.

Samsung Exynos W1000 включає одне велике ядро ​​Cortex-A78 з максимальною частотою 1.6 ГГц та чотири ядра Cortex-A55 з частотою до 1.5 ГГц. За графічну складову відповідає Mali-G68 MP2, що підтримує дисплеї з роздільною здатністю до 640х640 пікселів. Процесор також підтримує до 32 ГБ вбудованої пам’яті.

За словами Samsung, Exynos W1000 забезпечує майже триразове прискорення відкриття програм порівняно з W930. Новий SoC буде встановлений у Galaxy Watch 7 та Galaxy Watch Ultra, які дебютують 10 липня. Детальніше про годинник ми розповімо відразу після їхньої презентації.