Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) с 27-дюймовой QHD матрицей поддерживает частоту обновления до 500 Гц07.01.25
На выставке CES 2025 компания Samsung анонсировала новую линейку игровых мониторов Odyssey, которая включает в себя три модели: Odyssey OLED G6 (G60SF), Odyssey OLED G8 (G81SF) и Odyssey 3D (G90XF).
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащен 27-дюймовым QHD-экраном с частотой обновления до 500 Гц, что делает его первым OLED-монитором с столь высокой частотой. Он сертифицирован AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible и VESA DisplayHDR True Black .
Odyssey OLED G8 (G81SF) имеет 27-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 4K, плотностью 165 ppi и частотой обновления 240 Гц. Он также поддерживает сертификации AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible и VESA DisplayHDR True Black.
Odyssey 3D (G90XF) стал первым монитором Samsung с поддержкой 3D-изображения без очков. Доступен в 27- и 32-дюймовых вариантах с 4K OLED-экраном и частотой 165 Гц. стереокамерой для отслеживания движений глаз, позволяющей просматривать 3D-контент без очков.
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