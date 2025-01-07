Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) з 27-дюймовою матрицею QHD підтримує частоту оновлення до 500 Гц07.01.25
На виставці CES 2025 компанія Samsung анонсувала нову лінійку ігрових моніторів Odyssey, яка включає три моделі: Odyssey OLED G6 (G60SF), Odyssey OLED G8 (G81SF) і Odyssey 3D (G90XF).
Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) оснащений 27-дюймовим QHD-екраном із частотою оновлення до 500 Гц, що робить його першим OLED-монітором із такою високою частотою. Він сертифікований AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible та VESA DisplayHDR True Black.
Odyssey OLED G8 (G81SF) має 27-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K, щільністю 165 ppi та частотою оновлення 240 Гц. Він також підтримує сертифікацію AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync Compatible та VESA DisplayHDR True Black.
Odyssey 3D (G90XF) став першим монітором Samsung із підтримкою 3D-зображення без окулярів. Доступний у 27- та 32-дюймових варіантах з 4K OLED-екраном та частотою 165 Гц. стереокамерою для відстеження рухів очей, що дозволяє переглядати 3D-контент без окулярів.
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