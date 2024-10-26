Samsung готовит смартфон с тройным складыванием26.10.24
Samsung планирует выпустить в 2025 году новый смартфон с инновационным тройным складным экраном. Технология для такого устройства уже разработана, и компания готовится к началу поставок. Однако окончательное решение о выпуске будет зависеть от подразделения MX, отвечающего за разработку складных телефонов.
Планы по выпуску тройного складного смартфона возникли на фоне снижения спроса на модели Galaxy Fold6 и Flip6, что привело к уменьшению заказов на складные OLED-панели более чем на 10%. В 2024 году поставки таких дисплеев сократятся на 40%, до 12 миллионов единиц.
В попытке привлечь больше покупателей Samsung также рассматривает возможность выпуска более доступной версии Galaxy Flip. Хотя компания уже объявила что не будет выпускать более дешевые модели серии Fold.
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В попытке привлечь больше покупателей Samsung также рассматривает возможность выпуска более доступной версии Galaxy Flip.
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