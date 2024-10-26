Samsung готує смартфон із потрійним складанням

Samsung планує випустити у 2025 році новий смартфон з інноваційним потрійним складаним екраном. Технологія для такого пристрою вже розроблена, і компанія готується до початку постачання. Однак остаточне рішення про випуск залежатиме від підрозділу MX, який відповідає за розробку складних телефонів.

Плани з випуску потрійного складаного смартфона виникли на тлі зниження попиту на моделі Galaxy Fold6 та Flip6, що призвело до зменшення замовлень на складані панелі OLED більш ніж на 10%. У 2024 році постачання таких дисплеїв скоротяться на 40%, до 12 мільйонів одиниць.

У спробі залучити більше покупців, Samsung також розглядає можливість випуску більш доступної версії Galaxy Flip. Хоча компанія вже оголосила, що не випускатиме дешевші моделі серії Fold.