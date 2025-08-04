Samsung Galaxy S26 возможно не получит стандартную и Plus-версию04.08.25
Согласно данным, полученным из внутренней сборки прошивки One UI 8, компания Samsung может кардинально изменить структуру наименований в будущей линейке Galaxy S26.
Если ранее серии S24 и S25 включали стандартную, Plus и Ultra-модели (с кодами E1/PA1, E2/PA2 и E3/PA3 соответственно), то теперь в прошивке обнаружены новые обозначения: M1, M2 и M3, которые, по данным ресурса, соответствуют Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. Это означает, что стандартная и Plus-версии могут быть исключены, а серия фактически стартует с модели Pro.
Такое изменение, вероятно, свидетельствует о новом позиционировании флагманов Samsung. Если обозначение «Pro» действительно заменит базовую модель, это может означать как повышение стартовой цены, так и улучшенные характеристики по сравнению с нынешним Galaxy S25.
Информация пока не подтверждена официально, и компания может изменить стратегию до момента релиза. Однако утечка совпадает с ранними сообщениями инсайдера @heyitsyogesh, который также упоминал возможный пересмотр всей структуры флагманской линейки.
Официальный анонс серии Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. До этого момента возможны дополнительные изменения как в названиях, так и в конфигурации моделей.
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