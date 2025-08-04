Samsung Galaxy S26 можливо не отримає стандартну та Plus-версію

Згідно з даними, отриманими з внутрішнього складання прошивки One UI 8, компанія Samsung може кардинально змінити структуру найменувань у майбутній лінійці Galaxy S26.

Якщо раніше серії S24 та S25 включали стандартну, Plus та Ultra-моделі (з кодами E1/PA1, E2/PA2 та E3/PA3 відповідно), то тепер у прошивці виявлено нові позначення: M1, M2 та M3, які, за даними ресурсу, відповідають Galaxy S26 Pro, S26 Edge та S2. Це означає, що стандартна та Plus-версії можуть бути виключені, а серія фактично стартує з моделі Pro.

Така зміна, ймовірно, свідчить про нове позиціонування флагманів Samsung. Якщо позначення Pro дійсно замінить базову модель, це може означати як підвищення стартової ціни, так і покращені характеристики в порівнянні з нинішнім Galaxy S25.

Інформація поки що не підтверджена офіційно, і компанія може змінити стратегію до моменту релізу. Проте витік збігається з ранніми повідомленнями інсайдера @heyitsyogesh, який також згадував про можливий перегляд усієї структури флагманської лінійки.

Офіційний анонс серії Galaxy S26 очікується на початку 2026 року. До цього моменту можливі додаткові зміни як у назвах, так і конфігурації моделей.