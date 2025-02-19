Samsung Galaxy S25 Ultra получил лучший экран по версии DXOMARK

Samsung Galaxy S25 Ultra возглавил рейтинг лучших дисплеев по версии DXOMARK, набрав 160 баллов и обойдя конкурентов как в глобальном, так и в ультра-премиум сегментах. Второе место разделили Google Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro с 158 баллами, а Honor Magic 6 Pro, Galaxy S25+ и S25 получили по 157 баллов. Предшественник, Galaxy S24 Ultra, оказался позади с результатом в 155 баллов.

Эксперты DXOMARK отметили, что S25 Ultra обеспечивает отличную читаемость на улице благодаря высокой яркости и антибликовому покрытию, а также демонстрирует точную цветопередачу в режиме верности цветов, минимизируя отклонения оттенков при изменении угла обзора. Улучшенная видеопроизводительность устранила недостатки предыдущей модели, особенно в условиях низкой освещенности, а обработка кадров при воспроизведении видео стала еще более плавной.

Среди недостатков указана завышенная минимальная яркость, что может мешать комфортному использованию в темноте, а уровень синего света остается достаточно высоким, из-за чего смартфон не получил отметку DXOMARK за комфорт глаз. Кроме того, экран иногда фиксирует случайные касания, а отзывчивость на прикосновения уступает некоторым конкурентам. Несмотря на эти нюансы, Galaxy S25 Ultra установил новый стандарт среди флагманских дисплеев.