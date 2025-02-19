Samsung Galaxy S25 Ultra отримав найкращий екран за версією DXOMARK

Samsung Galaxy S25 Ultra очолив рейтинг найкращих дисплеїв за версією DXOMARK, набравши 160 балів і обійшовши конкурентів як у глобальному, так і ультра-преміум сегментах. Друге місце розділили Google Pixel 9 Pro XL та Pixel 9 Pro зі 158 балами, а Honor Magic 6 Pro, Galaxy S25+ та S25 отримали по 157 балів. Попередник, Galaxy S24 Ultra, опинився позаду з результатом 155 балів.

Експерти DXOMARK зазначили, що S25 Ultra забезпечує відмінну читаність на вулиці завдяки високій яскравості та покриттю антивідблиску, а також демонструє точну кольоропередачу в режимі вірності кольорів, мінімізуючи відхилення відтінків при зміні кута огляду. Покращена відеопродуктивність усунула недоліки попередньої моделі, особливо в умовах низького освітлення, а обробка кадрів під час відтворення відео стала ще плавнішою.

Серед недоліків зазначена завищена мінімальна яскравість, що може заважати комфортному використанню у темряві, а рівень синього світла залишається досить високим, через що смартфон не отримав позначки DXOMARK за комфорт очей. Крім того, екран іноді фіксує випадкові торкання, а чуйність дотику поступається деяким конкурентам. Незважаючи на ці нюанси, Galaxy S25 Ultra встановив новий стандарт серед флагманських дисплеїв.