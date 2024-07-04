Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra: в 2025 году будут только две версии флагмана04.07.24
Компания Samsung планирует радикальные изменения во флагманской линейке смартфонов Galaxy S25. По информации, предоставленной Android Headlines, Samsung решила отказаться от выпуска Plus-версии устройства и в 2025 году выпустит только две модели: Galaxy S25 (SM-S931B/DS) и Galaxy S25 Ultra (SM-S938B).
Вероятно, это решение связано с тем, что Plus-версии смартфонов всегда продавались хуже остальных моделей. С 2021 года Samsung выпускала три модели Galaxy S, тогда как ранее на рынок выходило только два флагманских смартфона серии.
Новые устройства будут оснащены процессорами от разных производителей: MediaTek для Galaxy S25 и Qualcomm для Galaxy S25 Ultra. Камеры смартфонов будут иметь разрешение 50 МП и 200 МП соответственно. Аккумуляторы емкостью 4000 мАч для Galaxy S25 и 5000 мАч для Galaxy S25 Ultra будут поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт и 45 Вт соответственно.
Релиз линейки Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra: в 2025 году будут только две версии флагманаGalaxy Samsung смартфон
С 2021 года Samsung выпускала три модели Galaxy S, тогда как ранее на рынок выходило только два флагманских смартфона серии.
20 лучших игр первой половины 2024 года по версии Metacriticигры рейтинг
Первое место занимает эксклюзив PlayStation 5 Final Fantasy VII Rebirth. Второе место за инди-хитом Animal Well, а «бронза» у еще одного инди-хита — Balatro. Четвертое место досталось файтингу Tekken 8, а замыкает пятерку Like a Dragon: Infinite Wealth.