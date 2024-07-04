Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra: в 2025 году будут только две версии флагмана

Компания Samsung планирует радикальные изменения во флагманской линейке смартфонов Galaxy S25. По информации, предоставленной Android Headlines, Samsung решила отказаться от выпуска Plus-версии устройства и в 2025 году выпустит только две модели: Galaxy S25 (SM-S931B/DS) и Galaxy S25 Ultra (SM-S938B).

Вероятно, это решение связано с тем, что Plus-версии смартфонов всегда продавались хуже остальных моделей. С 2021 года Samsung выпускала три модели Galaxy S, тогда как ранее на рынок выходило только два флагманских смартфона серии.

Новые устройства будут оснащены процессорами от разных производителей: MediaTek для Galaxy S25 и Qualcomm для Galaxy S25 Ultra. Камеры смартфонов будут иметь разрешение 50 МП и 200 МП соответственно. Аккумуляторы емкостью 4000 мАч для Galaxy S25 и 5000 мАч для Galaxy S25 Ultra будут поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт и 45 Вт соответственно.

Релиз линейки Galaxy S25 ожидается в начале 2025 года.