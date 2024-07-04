Samsung Galaxy S25 та Galaxy S25 Ultra: у 2025 році будуть лише дві версії флагмана04.07.24
Компанія Samsung планує радикальні зміни у флагманській лінійці смартфонів Galaxy S25. За інформацією, наданою Android Headlines, Samsung вирішила відмовитися від випуску Plus-версії пристрою і в 2025 випустить тільки дві моделі: Galaxy S25 (SM-S931B/DS) і Galaxy S25 Ultra (SM-S938B).
Ймовірно, це рішення пов’язане з тим, що Plus-версії смартфонів завжди продавалися гірше за інші моделі. З 2021 року Samsung випускала три моделі Galaxy S, тоді як раніше на ринок виходило лише два флагманські смартфони серії.
Нові пристрої будуть оснащені процесорами від різних виробників: MediaTek для Galaxy S25 та Qualcomm для Galaxy S25 Ultra. Камери смартфонів матимуть дозвіл 50 МП та 200 МП відповідно. Акумулятори ємністю 4000 мАг для Galaxy S25 та 5000 мАг для Galaxy S25 Ultra будуть підтримувати швидку зарядку потужністю 25 Вт та 45 Вт відповідно.
Реліз лінійки Galaxy S25 очікується на початку 2025 року.
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