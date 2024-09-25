Samsung Galaxy Ring получит больше вариантов размеров25.09.24
Samsung планирует расширить размерный ряд умного аксессуара Galaxy Ring, добавив два новых размера — 14 и 15, что увеличивает общее количество размеров до 11, начиная с 5 и заканчивая 15. Это позволит пользователям выбрать наиболее подходящий вариант среди доступных размеров.
Кольцо предлагается в трех вариантах цвета: Titanium Black, Titanium Gold и Titanium Silver, при этом стоимость устройства составляет 400 долларов вне зависимости от выбранного размера или цвета. Galaxy Ring оснащено рядом передовых функций для отслеживания здоровья, таких как мониторинг сна, частоты сердечных сокращений, дыхания и менструальных циклов. Кроме того, оно предоставляет персонализированные отчеты о состоянии здоровья, синхронизируясь с приложением Samsung Health для более детализированной информации.
Кольцо весит от 2,3 до 3,0 граммов и обладает водонепроницаемостью на уровне 10ATM + IP68, что делает его пригодным для плавания. Время автономной работы устройства составляет до 7 дней, а удобный зарядный чехол с LED-индикаторами позволяет легко следить за процессом зарядки. Среди дополнительных функций — управление жестами и возможность найти кольцо с помощью функции «Найти мое кольцо». Купить Samsung Galaxy Ring в Украине официально пока нельзя.
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