Samsung Galaxy Ring отримає більше варіантів розмірів25.09.24
Samsung планує розширити розмірний ряд розумного аксесуара Galaxy Ring, додавши два нових розміри – 14 і 15, що збільшує загальну кількість розмірів до 11, починаючи з 5 і закінчуючи 15. Це дозволить користувачам вибрати найбільш підходящий варіант серед доступних розмірів.
Кільце пропонується у трьох варіантах кольору: Titanium Black, Titanium Gold та Titanium Silver, при цьому вартість пристрою становить 400 доларів незалежно від вибраного розміру або кольору. Galaxy Ring оснащено рядом передових функцій для відстеження здоров’я, таких як моніторинг сну, частоти серцевих скорочень, дихання та менструальних циклів. Крім того, воно надає персоналізовані звіти про стан здоров’я, синхронізуючись із програмою Samsung Health для більш детальної інформації.
Кільце важить від 2,3 до 3,0 грамів і має водонепроникність на рівні 10ATM + IP68, що робить його придатним для плавання. Час автономної роботи пристрою становить до 7 днів, а зручний зарядний чохол з індикаторами LED дозволяє легко стежити за процесом зарядки. Серед додаткових функцій — керування жестами та можливість знайти кільце за допомогою функції «Знайти моє кільце». Купити Samsung Galaxy Ring в Україні офіційно поки що не можна.
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