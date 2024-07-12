Samsung Galaxy Flip 6, Fold 6 и вся лейка Galaxy S24 будут получать обновления Андроид в течение 7 лет

С выпуском линейки Samsung Galaxy S24 компания стала лидером в области предоставления самой длительной поддержки обновлений программного обеспечения для Android-устройств. Ожидается, что флагманы Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra будут получать обновления ОС и функций в течение семи лет. Это ставит их на один уровень с телефонами Pixel от Google, которые также получают семь лет обновлений, но благодаря значительно большей доле рынка и мировой популярности Samsung, эта политика будет иметь влияние на гораздо большее количество пользователей.

Хотя Samsung официально не объявила о политике обновления программного обеспечения для будущих устройств, вероятно, что все новые флагманы, выпущенные после S24, будут получать семь лет обновлений. Samsung пока не распространила политику семилетней поддержки на устройства, выпущенные до серии Galaxy S24. Однако со временем, в список будут добавляться новые флагманы Samsung, а также, вероятно, некоторые модели среднего класса.

Смартфоны Galaxy, которые будут получать обновления Android и One UI в течение семи лет:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6