Samsung Galaxy Flip 6, Fold 6 та вся лійка Galaxy S24 будуть отримувати оновлення Андроїд протягом 7 років12.07.24
З випуском лінійки Samsung Galaxy S24 компанія стала лідером у галузі надання найдовшої підтримки оновлень програмного забезпечення для Android-пристроїв. Очікується, що флагмани Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra отримуватимуть оновлення ОС та функцій протягом семи років. Це ставить їх на один рівень з телефонами Pixel від Google, які також отримують сім років оновлень, але завдяки значно більшій частці ринку та світової популярності Samsung ця політика матиме вплив на набагато більшу кількість користувачів.
Хоча Samsung офіційно не оголосила про політику оновлення програмного забезпечення для майбутніх пристроїв, ймовірно, що всі нові флагмани, випущені після S24, отримуватимуть сім років оновлень. Samsung поки що не розповсюдила політику семирічної підтримки на пристрої, випущені до серії Galaxy S24. Однак згодом до списку додаватимуться нові флагмани Samsung, а також, ймовірно, деякі моделі середнього класу.
Смартфони Galaxy, які отримуватимуть оновлення Android та One UI протягом семи років:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
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