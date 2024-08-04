Робот-стоматолог успешно провел операцию в 8 раз быстрее человека

Компания Perceptive из Бостона совершила некоторый прорыв в стоматологической практике, представив систему искусственного интеллекта, которая впервые в мире провела полностью автоматизированную стоматологическую процедуру на человеке. Робот-стоматолог значительно ускорил процесс, выполняя операцию в восемь раз быстрее, чем традиционный специалист.

Система использует ручной 3D-объемный сканер, который создает детализированную трёхмерную модель ротовой полости. Применяя оптическую когерентную томографию (ОКТ), сканер фиксирует изображения зубов, десен и даже нервов под поверхностью зуба. Это позволяет избежать использования вредного рентгеновского излучения, вместо которого применяются световые лучи для построения высокоточных моделей.

Первая специализация робота-стоматолога — подготовка зуба для установки коронки, процедура, которая обычно занимает около двух часов и требует двух визитов к врачу. Система Perceptive выполняет эту процедуру примерно за 15 минут, существенно сокращая время пребывания пациента в кресле стоматолога. Разработчики утверждают, что система способна безопасно работать даже при активном движении пациента, что подтверждено успешными тестовыми испытаниями.

Хотя роботизированный стоматолог может показаться непривычным, технология обещает множество преимуществ: сокращение времени процедуры, уменьшение нагрузки на пациента и потенциальное снижение стоимости лечения. Однако система пока не получила одобрения FDA, и компания Perceptive не указала конкретные сроки её внедрения.