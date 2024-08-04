Робот-стоматолог успішно провів операцію у 8 разів швидше за людину

Компанія Perceptive з Бостона здійснила певний прорив у стоматологічній практиці, представивши систему штучного інтелекту, яка вперше у світі провела повністю автоматизовану стоматологічну процедуру на людині. Робот-стоматолог значно прискорив процес, виконуючи операцію у вісім разів швидше, ніж традиційний фахівець.

Система використовує ручний 3D-об’ємний сканер, який створює деталізовану тривимірну модель ротової порожнини. Використовуючи оптичну когерентну томографію (ОКТ), сканер фіксує зображення зубів, ясен і навіть нервів під поверхнею зуба. Це дозволяє уникнути використання шкідливого рентгенівського випромінювання, замість якого застосовуються світлові промені для побудови високоточних моделей.

Перша спеціалізація робота-стоматолога – підготовка зуба для встановлення коронки, процедура, яка зазвичай займає близько двох годин і потребує двох візитів до лікаря. Система Perceptive виконує цю процедуру приблизно за 15 хвилин, суттєво скорочуючи час перебування пацієнта у кріслі стоматолога. Розробники стверджують, що система здатна безпечно працювати навіть за активного руху пацієнта, що підтверджено успішними тестовими випробуваннями.

Хоча роботизований стоматолог може здатися незвичним, технологія обіцяє безліч переваг: скорочення часу процедури, зменшення навантаження на пацієнта та потенційне зниження вартості лікування. Однак система поки що не отримала схвалення FDA, і компанія Perceptive не вказала конкретні терміни її впровадження.