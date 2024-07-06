Робот совершил самоубийство после года работы на государственной службе06.07.24
Городской совет одного из городов Южной Кореи сообщил о трагическом инциденте: робот-администратор, который работал в мэрии, покончил с собой, прыгнув с лестницы. Этот случай рассматривается как первый в стране «робот-самоубийца», и местные СМИ активно обсуждают эту потерю.
Свидетели инцидента рассказали, что перед прыжком робот некоторое время кружил на одном месте и сообщал о возникшей проблеме, однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.
Робот начал свою работу в августе 2023 года и помогал сотрудникам мэрии с ежедневной доставкой документов, рекламой и предоставлением информации местным жителям. Созданный компанией Bear Robotics, он имел собственную карточку госслужащего и работал с 9:00 до 18:00. В отличие от других подобных роботов, этот робот обслуживал несколько этажей и мог самостоятельно вызывать лифт для перемещения между ними.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Форм-фактор раскладушки нам наиболее понятен, возможно, это деформация возрастом, однако нам стало интересно собрать информацию про все смартфоны раскладушки, которые могут стать заменой Samsung Flip.
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Робот совершил самоубийство после года работы на государственной служберобот события в мире
Свидетели инцидента рассказали, что перед прыжком робот некоторое время кружил на одном месте и сообщал о возникшей проблеме, однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.
Игровые смартфоны Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+ получили разогнанный чип Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенное охлаждениеZTE игры смартфон
Red Magic 9S Pro и Red Magic 9S Pro+ уже доступны для покупки в Китае. Цены начинаются от $525 за базовую модель и от $799 за топовую версию.