Робот совершил самоубийство после года работы на государственной службе

Городской совет одного из городов Южной Кореи сообщил о трагическом инциденте: робот-администратор, который работал в мэрии, покончил с собой, прыгнув с лестницы. Этот случай рассматривается как первый в стране «робот-самоубийца», и местные СМИ активно обсуждают эту потерю.

Свидетели инцидента рассказали, что перед прыжком робот некоторое время кружил на одном месте и сообщал о возникшей проблеме, однако точные обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

Робот начал свою работу в августе 2023 года и помогал сотрудникам мэрии с ежедневной доставкой документов, рекламой и предоставлением информации местным жителям. Созданный компанией Bear Robotics, он имел собственную карточку госслужащего и работал с 9:00 до 18:00. В отличие от других подобных роботов, этот робот обслуживал несколько этажей и мог самостоятельно вызывать лифт для перемещения между ними.