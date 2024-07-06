Робот скоїв самогубство після року роботи на державній службі

Міська рада одного з міст Південної Кореї повідомила про трагічний інцидент: робот-адміністратор, який працював у мерії, наклав на себе руки, стрибнувши зі сходів. Цей випадок розглядається як перший у країні «робот-самогубець», і місцеві ЗМІ активно обговорюють цю втрату.

Свідки інциденту розповіли, що перед стрибком робот деякий час кружляв на одному місці і повідомляв про проблему, проте точні обставини події поки що встановлюються.

Робот розпочав свою роботу у серпні 2023 року та допомагав співробітникам мерії зі щоденною доставкою документів, рекламою та наданням інформації місцевим жителям. Створений компанією Bear Robotics, він мав власну картку держслужбовця та працював з 9:00 до 18:00. На відміну від інших подібних роботів, робот обслуговував кілька поверхів і міг самостійно викликати ліфт для переміщення між ними.