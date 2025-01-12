Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может поднимать вещи с пола

Roborock анонсировала Saros Z70 – нового робота-пылесоса с роботизированной рукой, которая позволяет поднимать мелкие предметы, разбросанные по полу.

Saros Z70 оснащен «первой в своем роде сложной роботизированной рукой массового производства с пятью осями». Рука называется OmniGrip и может разворачиваться, извлекаться и поворачиваться горизонтально и вертикально, чтобы подхватить предметы и убрать их с пути. Робот распознает предметы благодаря камере и светодиодной подсветке, а затем обнаруживает их вес благодаря дополнительным датчикам.

Roborock Saros Z70 может поднять носки, небольшие полотенца или салфетки, но только весом до 300 граммов. Roborock планирует расширить перечень предметов, которые робот сможет распознавать и поднимать, однако информации о максимальном весе пока нет. Стоимость Saros Z70 пока не разглашается, но компания обещает начать первые поставки к июню 2025 года.

Вдобавок к этому, Roborock анонсировала будущее обновление StarSight Autonomous System 2.0 для Saros Z70, которое улучшит навигационные системы и систему распознавания помех. В частности, благодаря этому обновлению, робот будет запоминать расположение различных предметов, а владельцы через программу смогут следить за этим.

Среди прочего Saros Z70 будет иметь 22000 Па мощности, двойную систему предотвращения запутывания для роликовых щеток и двойные вращающиеся швабры. Новый робот Roborock имеет высоту 8 см, а также шасси AdaptLift, что позволит подниматься на высокие переходы в комнатах. Робот будет поставляться с многофункциональной док-станцию ​​Roborock 4.0, которая будет заряжать его, опорожнять от мусора, наполнять водой и очистить швабры.