Робот-пилосос Roborock Saros Z70 може піднімати речі з підлоги

Roborock анонсувала Saros Z70 – нового робота-пилососа з роботизованою рукою, яка дозволяє піднімати дрібні предмети, розкидані по підлозі.

Saros Z70 оснащений “першою у своєму роді складною роботизованою рукою масового виробництва з п’ятьма осями”. Рука називається OmniGrip і може розвертатися, витягатися і повертатися горизонтально та вертикально, щоб підхопити предмети та прибрати їх зі шляху. Робот розпізнає предмети завдяки камері та світлодіодному підсвічуванню, а потім виявляє їхню вагу завдяки додатковим датчикам.

Roborock Saros Z70 може підняти шкарпетки, маленькі рушники або серветки, але лише вагою до 300 грамів. Roborock планує розширити перелік предметів, які робот зможе розпізнавати та піднімати, проте інформації про максимальну вагу поки немає. Вартість Saros Z70 поки не розголошується, але компанія обіцяє розпочати перші постачання до червня 2025 року.

На додачу до цього, Roborock анонсувала майбутнє оновлення StarSight Autonomous System 2.0 для Saros Z70, яке покращить навігаційні системи та систему розпізнавання перешкод.

Серед іншого Saros Z70 буде мати 22000 Па потужності, подвійну систему запобігання заплутування для роликових щіток і подвійні обертові швабри. -станцію Roborock 4.0, яка заряджатиме його, спорожнятиме від сміття, наповнюватиме водою і очиститиме швабри.