Робот-пылесос: как не переплатить за ненужные функции

С приходом в нашу жизнь современных технологий все стало гораздо проще. В число занятных и полезных вещей, от которых в восторге хозяйки, вошел робот пылесос. Данный девайс везде отыщет грязь и быстро устранит ее, избавив от рутинных забот и сэкономив время для чего-нибудь более приятного. К преимуществам использования автономного пылесоса стоит отнести следующие моменты:

эффективное удаление шерсти, пуха и перьев, что важно при наличии домашних питомцев;

качественная уборка в труднодоступных местах;

возможность поддержания чистоты в просторных помещениях;

снижение общего уровня аллергенов в жилище.

Важные рекомендации по выбору: ТОП-5

Не прогадать и купить устройство для уборки, которое будет соответствовать всем требованиям и пожеланиям, помогут советы:

Выбор оптимальных габаритов. Техника должна беспрепятственно попадать под мебель, съезжать с ковровых покрытий и заезжать на них, преодолевать порожки. Устройство высотой 9 см и более без труда справится с препятствиями на своем пути высотой в 1,5 см. Все роботы являются компактными и не занимают много места, что является несомненным плюсом. Наличие функции влажной уборки. Для многих данный нюанс находится в приоритете, поэтому не стоит упускать его из вида. Предпочтительными в данном случае будут специализированные модели, поскольку классическая техника с функцией увлажнения не справится идеально со своей задачей. Наличие зарядной станции. Умные устройства самостоятельно возвращаются к базе на подзарядку. Более бюджетные варианты придется искать по дому и подключать к сети, используя проводную зарядку. Наличие дополнительных полезных функций. Наиболее продвинутые модели самостоятельно строят маршрут, устанавливают «перегородку», чтобы не скатиться или не упасть, возвращаются на базу для подзарядки, передают картинки на телефон хозяина, информируют о своих действиях и возникающих проблемах. Возможно дистанционное управление при помощи мобильного приложения. Запустить робота можно, находясь за пределами жилища. Уровень шума. Оптимальными являются устройства с шумовыми показателями до 50 дБ. Роботы пылесосы считаются маломощными устройствами, поэтому они вряд ли помешают привычной жизни.

Планируете приобрести практичный робот пылесос? В данном случае не стоит переплачивать за новомодные «навороты». Например, небольшие помещения до 60 квадратных метров устройство уберет и без функции построения маршрутов. При ограниченном бюджете стоит отказаться от роботов с дистанционным управлением, навигацией, УФ-обеззараживанием. Стандартных функций будет вполне достаточно для качественной повседневной уборки.

При наличии животных в доме лучше приобрести модель без выступов на поверхности. Многие кошки и миниатюрные собаки принимают такого уборщика за своего друга и с удовольствием катаются на нем. Доставка не только по Казахстану, но и по странам СНГ и ЕАЭС.