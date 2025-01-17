Робот-пылесос: как не переплатить за ненужные функции17.01.25
С приходом в нашу жизнь современных технологий все стало гораздо проще. В число занятных и полезных вещей, от которых в восторге хозяйки, вошел робот пылесос. Данный девайс везде отыщет грязь и быстро устранит ее, избавив от рутинных забот и сэкономив время для чего-нибудь более приятного. К преимуществам использования автономного пылесоса стоит отнести следующие моменты:
- эффективное удаление шерсти, пуха и перьев, что важно при наличии домашних питомцев;
- качественная уборка в труднодоступных местах;
- возможность поддержания чистоты в просторных помещениях;
- снижение общего уровня аллергенов в жилище.
Важные рекомендации по выбору: ТОП-5
Не прогадать и купить устройство для уборки, которое будет соответствовать всем требованиям и пожеланиям, помогут советы:
- Выбор оптимальных габаритов. Техника должна беспрепятственно попадать под мебель, съезжать с ковровых покрытий и заезжать на них, преодолевать порожки. Устройство высотой 9 см и более без труда справится с препятствиями на своем пути высотой в 1,5 см. Все роботы являются компактными и не занимают много места, что является несомненным плюсом.
- Наличие функции влажной уборки. Для многих данный нюанс находится в приоритете, поэтому не стоит упускать его из вида. Предпочтительными в данном случае будут специализированные модели, поскольку классическая техника с функцией увлажнения не справится идеально со своей задачей.
- Наличие зарядной станции. Умные устройства самостоятельно возвращаются к базе на подзарядку. Более бюджетные варианты придется искать по дому и подключать к сети, используя проводную зарядку.
- Наличие дополнительных полезных функций. Наиболее продвинутые модели самостоятельно строят маршрут, устанавливают «перегородку», чтобы не скатиться или не упасть, возвращаются на базу для подзарядки, передают картинки на телефон хозяина, информируют о своих действиях и возникающих проблемах. Возможно дистанционное управление при помощи мобильного приложения. Запустить робота можно, находясь за пределами жилища.
- Уровень шума. Оптимальными являются устройства с шумовыми показателями до 50 дБ. Роботы пылесосы считаются маломощными устройствами, поэтому они вряд ли помешают привычной жизни.
Планируете приобрести практичный робот пылесос? В данном случае не стоит переплачивать за новомодные «навороты». Например, небольшие помещения до 60 квадратных метров устройство уберет и без функции построения маршрутов. При ограниченном бюджете стоит отказаться от роботов с дистанционным управлением, навигацией, УФ-обеззараживанием. Стандартных функций будет вполне достаточно для качественной повседневной уборки.
При наличии животных в доме лучше приобрести модель без выступов на поверхности. Многие кошки и миниатюрные собаки принимают такого уборщика за своего друга и с удовольствием катаются на нем. Доставка не только по Казахстану, но и по странам СНГ и ЕАЭС.
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