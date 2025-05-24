Renault R4 Savane — концепт внедорожной версии электрокроссовера24.05.25
Компания Renault показала новую модификацию концепта Renault 4 — R4 Savane, в которой классическая модель получила современное внедорожное переосмысление. Это первый вариант на базе Renault 4 E-Tech с полным приводом и двумя электромоторами — дополнительный двигатель установлен на заднюю ось.
Концепт Renault R4 Savane получил увеличенный на 15 мм дорожный просвет и расширенные на 20 мм колёсные арки для установки 18-дюймовых дисков с зимними шинами Goodyear UltraGrip. Кузов окрашен в зелёный оттенок Jade Green, а крышу украшает ткань с принтом — отсылка к туристическим тентам. Бамперы выполнены на 3D-принтере и обладают ударопоглощающими свойствами. В интерьере преобладает «приключенческий» стиль: тёмно-коричневая обивка сидений сочетается с клетчатой отделкой и панелью в «грязевых» оттенках.
Серийный Renault 4 E-Tech, как и родственные модели Renault 5 E-Tech и Alpine A290, построен на платформе AmpR Small с передним приводом и одним электродвигателем. Доступны две версии мощности — 120 л.с. (88 кВт) и 150 л.с. (110 кВт). Savane, в свою очередь, получил второй мотор, что теоретически увеличивает суммарную мощность до 304 л.с. (224 кВт) — почти в десять раз больше, чем у оригинального Renault 4 1961 года.
По словам представителей Renault, Savane — это демонстрация возможностей платформы AmpR Small в контексте создания полноприводных электромобилей B-сегмента. Хотя R4 Savane остаётся концептом, столь высокий уровень проработки намекает на возможную серийную версию. Также остаётся открытым вопрос, сможет ли аналогичную трансформацию пройти и Renault 5, построенный на укороченной версии той же архитектуры. Не исключена и более мощная «горячая» версия под брендом Alpine.
Таким образом, R4 Savane представляет собой не только оммаж культовой модели прошлого, но и потенциальную платформу для будущих электровнедорожников Renault.
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