Renault R4 Savane – концепт позашляхової версії електрокросовера

Компанія Renault показала нову модифікацію концепту Renault 4 – R4 Savane, у якій класична модель отримала сучасне позашляхове переосмислення. Це перший варіант на базі Renault 4 E-Tech з повним приводом та двома електромоторами – додатковий двигун встановлений на задню вісь.

Концепт Renault R4 Savane отримав збільшений на 15 мм дорожній просвіт та розширені на 20 мм колісні арки для встановлення 18-дюймових дисків із зимовими шинами Goodyear UltraGrip. Кузов пофарбований у зелений відтінок Jade Green, а дах прикрашає тканину з принтом – відсилання до туристичних наметів. Бампери виконані на 3D-принтері і мають ударопоглинаючі властивості. В інтер’єрі переважає “пригодницький” стиль: темно-коричнева оббивка сидінь поєднується з картатим оздобленням і панеллю в “грязьових” відтінках.

Серійний Renault 4 E-Tech, як і споріднені моделі Renault 5 E-Tech та Alpine A290, побудований на платформі AmpR Small з переднім приводом та одним електродвигуном. Доступні дві версії потужності – 120 к.с. (88 кВт) та 150 к.с. (110 кВт). Savane, у свою чергу, отримав другий двигун, що теоретично збільшує сумарну потужність до 304 к.с. (224 кВт) – майже вдесятеро більше, ніж у оригінального Renault 4 1961 року.

За словами представників Renault, Savane – це демонстрація можливостей платформи AmpR Small у контексті створення повнопривідних електромобілів B-сегменту. Хоча R4 Savane залишається концептом, такий високий рівень опрацювання натякає на можливу серійну версію. Також залишається відкритим питання, чи зможе аналогічну трансформацію пройти і Renault 5, збудований на укороченій версії тієї ж архітектури. Не виключена і потужніша “гаряча” версія під брендом Alpine.

Таким чином, R4 Savane є не тільки омажем культової моделі минулого, але й потенційною платформою для майбутніх електропозашляховиків Renault.