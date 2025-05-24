Renault R4 Savane – концепт позашляхової версії електрокросовера24.05.25
Компанія Renault показала нову модифікацію концепту Renault 4 – R4 Savane, у якій класична модель отримала сучасне позашляхове переосмислення. Це перший варіант на базі Renault 4 E-Tech з повним приводом та двома електромоторами – додатковий двигун встановлений на задню вісь.
Концепт Renault R4 Savane отримав збільшений на 15 мм дорожній просвіт та розширені на 20 мм колісні арки для встановлення 18-дюймових дисків із зимовими шинами Goodyear UltraGrip. Кузов пофарбований у зелений відтінок Jade Green, а дах прикрашає тканину з принтом – відсилання до туристичних наметів. Бампери виконані на 3D-принтері і мають ударопоглинаючі властивості. В інтер’єрі переважає “пригодницький” стиль: темно-коричнева оббивка сидінь поєднується з картатим оздобленням і панеллю в “грязьових” відтінках.
Серійний Renault 4 E-Tech, як і споріднені моделі Renault 5 E-Tech та Alpine A290, побудований на платформі AmpR Small з переднім приводом та одним електродвигуном. Доступні дві версії потужності – 120 к.с. (88 кВт) та 150 к.с. (110 кВт). Savane, у свою чергу, отримав другий двигун, що теоретично збільшує сумарну потужність до 304 к.с. (224 кВт) – майже вдесятеро більше, ніж у оригінального Renault 4 1961 року.
За словами представників Renault, Savane – це демонстрація можливостей платформи AmpR Small у контексті створення повнопривідних електромобілів B-сегменту. Хоча R4 Savane залишається концептом, такий високий рівень опрацювання натякає на можливу серійну версію. Також залишається відкритим питання, чи зможе аналогічну трансформацію пройти і Renault 5, збудований на укороченій версії тієї ж архітектури. Не виключена і потужніша “гаряча” версія під брендом Alpine.
Таким чином, R4 Savane є не тільки омажем культової моделі минулого, але й потенційною платформою для майбутніх електропозашляховиків Renault.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Oppo Enco Buds3 Pro – свіжа модель у лінійці навушників компанії з оновленим дизайном та гарною автономністю. Розкажемо докладніше.
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Renault R4 Savane – концепт позашляхової версії електрокросовера Renault автомобіль концепт
Renault R4 Savane отримав збільшений на 15 мм дорожній просвіт та розширені на 20 мм колісні арки для встановлення 18-дюймових дисків із зимовими шинами Goodyear UltraGrip
Нові електросамокати Acer вже продаються в Україні Acer електротранспорт події в Україні
Acer Series 5 Select — третя модель у лінійці електроскутерів Acer, після Series 3 Advance та Series 5 Advance
Renault R4 Savane – концепт позашляхової версії електрокросовера
Нові електросамокати Acer вже продаються в Україні
ШІ навчився стискати аудіо без втрат у 2 рази щільніше
Ноутбуки Acer на Computex 2025: ШІ в ігрових та робочих ноутбуках
AMD Radeon RX 9060 XT – нова бюджетна відеокарта
Porsche Boxster та Cayman будуть випускатися лише в електро-версіях
Asus показала док-станцію ROG XG Station 3 для відеокарт – продуктивність близька до повної
Acer Predator Helios 18 з відеокартою Nvidia GeForce RTX 5080 вже в Україні. Ціна – 290 000 грн