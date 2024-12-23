Renault 5 Turbo 1980-х годов выпустят в электрической версии

Renault возродила культовую модель 1980-х годов, представив электрический Renault 5 Turbo 3E. Новинка переосмысливает классический хэтчбек для эпохи электромобилей, сохраняя дух оригинала, но с современными технологиями.

Основные особенности Renault 5 Turbo 3E

Дизайн:

Трехдверный кузов с агрессивными линиями и множеством деталей, напоминающих оригинальный Renault 5 Turbo. Задние двери заменены на вентиляционные отверстия, одно из которых используется для зарядки.

Трехдверный кузов с агрессивными линиями и множеством деталей, напоминающих оригинальный Renault 5 Turbo. Задние двери заменены на вентиляционные отверстия, одно из которых используется для зарядки. Колеса и аэродинамика:

Автомобиль оснащен массивными двухцветными 20-дюймовыми дисками, обутыми в шины 245/35 ZR20 спереди и 275/35 ZR20 сзади. От концептуального огромного спойлера 2022 года отказались, но сзади сохранили крупный диффузор.

Автомобиль оснащен массивными двухцветными 20-дюймовыми дисками, обутыми в шины 245/35 ZR20 спереди и 275/35 ZR20 сзади. От концептуального огромного спойлера 2022 года отказались, но сзади сохранили крупный диффузор. Технологии:

Renault 5 Turbo 3E заднеприводный, как и его предшественник, но теперь вместо бензинового турбодвигателя на 160 л.с. использует два электромотора с суммарной мощностью более 500 л.с. Ускорение от 0 до 100 км/ч составляет всего 3,5 секунды, что делает его сопоставимым с современными суперкарами.

По информации французского издания L’argus, серийная версия Renault 5 Turbo 3E выйдет на рынок в 2026 году. Цены пока не раскрыты, но ожидается, что новинка будет ориентирована как на поклонников бренда, так и на энтузиастов электромобилей.

Renault Trucks анонсировала выпуск электрогрузовика E-Tech T с запасом хода до 600 км, который станет доступным для заказов в конце 2025 года, а серийное производство начнется в 2026 году. Новый грузовик Renault E-Tech T предназначен для дальних перевозок и будет производиться на заводе в Бурк-ан-Бресс, Франция.

Запас хода: до 600 км благодаря усовершенствованной системе e-axle, которая размещает все компоненты привода в задней части, освобождая место для дополнительных батарей.

Батареи: ожидается установка восьми модулей с суммарной емкостью около 800 кВт·ч (против 540 кВт·ч у текущих моделей серии E-Tech T).

Целевая аудитория: перевозчики, которым необходим электрический грузовик для дальних маршрутов.

Renault Trucks также подчеркивает, что увеличенные батареи добавляют вес, что может снизить грузоподъемность и увеличить углеродный след. Компания предлагает индивидуальный подход к выбору конфигурации батарей в зависимости от реальных нужд клиента.