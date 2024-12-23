16.12.24
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
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ASUS Zenbook S 14 UX5406S

Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.