Renault 5 Turbo 1980-х років випустять в електричній версії23.12.24
Renault відродила культову модель 1980-х років, представивши електричний Renault 5 Turbo 3E. Новинка переосмислює класичний хетчбек для епохи електромобілів, зберігаючи дух оригіналу, але із сучасними технологіями.
Основні особливості Renault 5 Turbo 3E
- Дизайн:
Тридверний кузов з агресивними лініями та безліччю деталей, що нагадують оригінальний Renault 5 Turbo. Задні двері замінені на вентиляційні отвори, один з яких використовується для заряджання.
- Колеса та аеродинаміка:
Автомобіль оснащений масивними двоколірними 20-дюймовими дисками, взутими у шини 245/35 ZR20 спереду та 275/35 ZR20 ззаду. Від концептуального величезного спойлера 2022 відмовилися, але ззаду зберегли великий дифузор.
- Технології:
Renault 5 Turbo 3E задньопривідний, як і його попередник, але тепер замість бензинового турбодвигуна на 160 л. використовує два електромотори із сумарною потужністю понад 500 к.с. Прискорення від 0 до 100 км/год становить лише 3,5 секунди, що робить його порівнянним із сучасними суперкарами.
За інформацією французького видання L’argus, серійна версія Renault 5 Turbo 3E вийде на ринок у 2026 році. Ціни поки що не розкриті, але очікується, що новинка буде орієнтована як на шанувальників бренду, так і на ентузіастів електромобілів.
Renault Trucks анонсувала випуск електровантажівки E-Tech T із запасом ходу до 600 км, який стане доступним для замовлень наприкінці 2025 року, а серійне виробництво розпочнеться у 2026 році. Нова вантажівка Renault E-Tech T призначена для далеких перевезень і буде вироблятися на заводі в Бурк-ан-Брес, Франція.
- Запас ходу: до 600 км завдяки вдосконаленій системі e-axle, яка розміщує всі компоненти приводу у задній частині, звільняючи місце для додаткових батарей.
- Батареї: очікується встановлення восьми модулів із сумарною ємністю близько 800 кВт·год (проти 540 кВт·год у поточних моделей серії E-Tech T).
- Цільова аудиторія: перевізники, яким потрібна електрична вантажівка для далеких маршрутів.
Renault Trucks також наголошує, що збільшені батареї додають вагу, що може знизити вантажопідйомність та збільшити вуглецевий слід. Компанія пропонує індивідуальний підхід до вибору конфігурації акумуляторів залежно від реальних потреб клієнта.
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