Рейтинг самых популярных цветов автомобилей в 2024 году22.02.25
Компания BASF Coatings в своем отчете Color Report 2024 отметила изменения в предпочтениях автовладельцев: белый цвет сохраняет лидерство, но покупатели все чаще выбирают теплые оттенки, такие как желтый и бежевый. Особенно заметен рост популярности зеленого во всех ключевых регионах, а также увеличение доли черного и серого.
Этот тренд свидетельствует о стремлении к индивидуальности и отходе от традиционной палитры. Производители автомобилей реагируют на изменения, предлагая более разнообразные цветовые решения, что может привести к еще большей популяризации ярких и необычных оттенков в ближайшие годы.
Согласно отчету BASF Color Report 2024, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) доля ахроматических цветов за три года выросла с 72% до почти 80%. Несмотря на то, что белый цвет остается самым популярным, его доля снизилась на 5 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом. Серый цвет, напротив, укрепил позиции, заняв почти 20% рынка. Интересно, что популярность бежевого удвоилась, в то время как черный потерял 2 процентных пункта.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе 83% автомобилей по-прежнему окрашены в ахроматические цвета, но наблюдаются интересные изменения. Черный набирает популярность, увеличив долю на 2 процентных пункта, в то время как белый теряет позиции. Среди хроматических оттенков в тренде остаются теплые цвета, особенно мягкие оттенки желтого, включая пастельные и серо-желтые тона.
По оценке BASF, самыми популярными цветами автомобилей в 2024 году были:
- Белый — 34%
- Черный — 22%
- Серый — 17%
- Серебристый — 8%
- Синий — 7%
- Красный — 4%
- Зеленый — 2%
- Желтый — 1,5%
- Бежевый — 1%
- Коричневый — 1%
- Оранжевый — 1%
- Фиолетовый — 1%
- Золото — 0,5%
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