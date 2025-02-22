Рейтинг найпопулярніших кольорів автомобілів у 2024 році22.02.25
Компанія BASF Coatings у своєму звіті Color Report 2024 відзначила зміни у перевагах автовласників: білий колір зберігає лідерство, але покупці все частіше обирають теплі відтінки, такі як жовтий та бежевий. Особливо помітне зростання популярності зеленого у всіх ключових регіонах, а також збільшення частки чорного та сірого.
Цей тренд свідчить про прагнення до індивідуальності та відхід від традиційної палітри. Виробники автомобілів реагують на зміни, пропонуючи різноманітніші колірні рішення, що може призвести до ще більшої популяризації яскравих та незвичайних відтінків у найближчі роки.
Відповідно до звіту BASF Color Report 2024, у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) частка ахроматичних квітів за три роки зросла з 72% до майже 80%. Незважаючи на те, що білий колір залишається найпопулярнішим, його частка знизилася на 5 процентних пунктів, порівняно з 2023 роком. Сірий колір, навпаки, зміцнив позиції, зайнявши майже 20% ринку. Цікаво, що популярність бежевого подвоїлася, тоді як чорний втратив 2 відсоткові пункти.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 83% автомобілів, як і раніше, пофарбовані в ахроматичні кольори, але спостерігаються цікаві зміни. Чорний набирає популярності, збільшивши частку на 2 відсоткові пункти, тоді як білий втрачає позиції. Серед хроматичних відтінків у тренді залишаються теплі кольори, особливо м’які відтінки жовтого, включаючи пастельні та сіро-жовті тони.
За оцінкою BASF, найпопулярнішими кольорами автомобілів у 2024 році були:
- Білий – 34%
- Чорний – 22%
- Сірий – 17%
- Сріблястий – 8%
- Синій – 7%
- Червоний – 4%
- Зелений – 2%
- Жовтий – 1,5%
- Бежовий – 1%
- Коричнева – 1%
- Помаранчевий – 1%
- Фіолетовий – 1%
- Золото – 0,5%
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