Redmi Book Pro 16 — первый ноутбук Xiaomi с искусственным интеллектом

Xiaomi представила первый ноутбук бренда Redmi с интегрированной технологией искусственного интеллекта — Redmi Book Pro 16 (2025).

Новинка оснащена процессором Intel Core Ultra 2-го поколения и оперативной памятью LPDDR5X-8400. Система охлаждения стала эффективнее на 34,4% по сравнению с предшественником. Производительность AI-ускорителей достигает 96 TOPS, а емкость аккумулятора составляет 99 Вт·ч.

Характеристики экрана пока не раскрываются, но подробности станут известны 27 февраля на презентации ноутбука, которая пройдет одновременно с запуском смартфона Xiaomi 15 Ultra в Китае.