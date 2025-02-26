Redmi Book Pro 16 — первый ноутбук Xiaomi с искусственным интеллектом26.02.25
Xiaomi представила первый ноутбук бренда Redmi с интегрированной технологией искусственного интеллекта — Redmi Book Pro 16 (2025).
Новинка оснащена процессором Intel Core Ultra 2-го поколения и оперативной памятью LPDDR5X-8400. Система охлаждения стала эффективнее на 34,4% по сравнению с предшественником. Производительность AI-ускорителей достигает 96 TOPS, а емкость аккумулятора составляет 99 Вт·ч.
Характеристики экрана пока не раскрываются, но подробности станут известны 27 февраля на презентации ноутбука, которая пройдет одновременно с запуском смартфона Xiaomi 15 Ultra в Китае.
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Redmi Book Pro 16 — первый ноутбук Xiaomi с искусственным интеллектом Redmi искусственный интеллект ноутбук
Xiaomi представила первый ноутбук бренда Redmi с интегрированной технологией искусственного интеллекта — Redmi Book Pro 16 (2025).
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