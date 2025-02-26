Redmi Book Pro 16 – перший ноутбук Xiaomi зі штучним інтелектом26.02.25
Xiaomi представила перший ноутбук бренду Redmi з інтегрованою технологією штучного інтелекту Redmi Book Pro 16 (2025).
Новинка оснащена процесором Intel Core Ultra 2-го покоління та оперативною пам’яттю LPDDR5X-8400. Система охолодження стала ефективнішою на 34,4% порівняно з попередником. Продуктивність AI-прискорювачів досягає 96 TOPS, а ємність акумулятора становить 99 Вт·год.
Характеристики екрану поки що не розкриваються, але подробиці стануть відомі 27 лютого на презентації ноутбука, яка відбудеться одночасно із запуском смартфона Xiaomi 15 Ultra у Китаї.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Нам представилася можливість одними з перших розповісти про смартфон Oppo Reno13 Pro – представника середнього високого класу з гарною продуктивністю, непоганими камерами та новими алгоритмами обробки фото.
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Redmi Book Pro 16 – перший ноутбук Xiaomi зі штучним інтелектом Redmi ноутбук штучний інтелект
Xiaomi представила перший ноутбук бренду Redmi з інтегрованою технологією штучного інтелекту Redmi Book Pro 16 (2025).
Нова мишка Asus має картриджі із запахом Asus мишка
Asus Fragrance Mouse MD101 оснащений спеціальним відсіком для ароматизатора, який користувач може вибрати на свій смак.
Redmi Book Pro 16 – перший ноутбук Xiaomi зі штучним інтелектом
Нова мишка Asus має картриджі із запахом
Інсайдери: iPhone 17 буде знімати так добре, що блогери відмовляться від стаціонарних камер
Портативний холодильник Anker Solix EverFrost 2 працює з iOS
Оновлений ударний дрон Bayraktar TB2T-AI має штучний інтелект.
Немає причин лідирувати. Sony PlayStation 5 Pro сильно поступається PS4 Pro з продажу
Apple iPhone 16e – новий дешевий айфон з OLED-екраном, 5G-модемом та ціною від $599
Oppo Watch X2 мають 1,5-дюймовий LTPO AMOLED
Meta додає до Instagram все більше функцій месенджера
Ink Console – портативна консоль з E Ink для текстових ігор
Рейтинг найпопулярніших кольорів автомобілів у 2024 році