Redmi Book Pro 16 – перший ноутбук Xiaomi зі штучним інтелектом

Xiaomi представила перший ноутбук бренду Redmi з інтегрованою технологією штучного інтелекту Redmi Book Pro 16 (2025).

Новинка оснащена процесором Intel Core Ultra 2-го покоління та оперативною пам’яттю LPDDR5X-8400. Система охолодження стала ефективнішою на 34,4% порівняно з попередником. Продуктивність AI-прискорювачів досягає 96 TOPS, а ємність акумулятора становить 99 Вт·год.

Характеристики екрану поки що не розкриваються, але подробиці стануть відомі 27 лютого на презентації ноутбука, яка відбудеться одночасно із запуском смартфона Xiaomi 15 Ultra у Китаї.