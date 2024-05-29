Редактор фото Google Photos с ИИ теперь доступен на смартфонах Samsung Galaxy

Google Photos расширяет свои возможности редактирования для пользователей телефонов Galaxy. Теперь владельцы устройств Samsung могут использовать все передовые инструменты искусственного интеллекта, которые ранее были доступны только для устройств Pixel и подписчиков Google One. С 15 мая 2024 года такие инструменты, как Magic Eraser, Photo Unblur и Portrait Light, стали доступны всем пользователям Google Photos.

Эти инструменты позволяют улучшать качество и вид фотографий и видео, предоставляя пользователям возможность создавать более интересные изображения. Теперь владельцы смартфонов и планшетов Galaxy могут не только хранить и организовывать свои снимки в Google Photos, но и редактировать их с помощью технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, пользователи интерфейса One UI 6.1 от Samsung все еще могут воспользоваться инструментами редактирования фото и видео, доступными в приложении «Галерея» от Samsung.