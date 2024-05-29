27.05.24

Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем

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ASUS VG249QL3A

Игровой монитор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащается полным набором технологий, которые понравятся как геймерам, так и работающим с графическим контентом. Расскажем о нем подробнее