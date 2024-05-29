Редактор фото Google Photos з ШІ тепер доступний на смартфонах Samsung Galaxy

Google Photos розширює можливості редагування для користувачів телефонів Galaxy. Тепер власники пристроїв Samsung можуть використовувати всі передові інструменти штучного інтелекту, які були доступні тільки для пристроїв Pixel і передплатників Google One. З 15 травня 2024 року такі інструменти, як Magic Eraser, Photo Unblur та Portrait Light стали доступні всім користувачам Google Photos.

Ці інструменти дозволяють покращувати якість та вигляд фотографій та відео, надаючи користувачам можливість створювати цікавіші зображення. Тепер власники смартфонів та планшетів Galaxy можуть не лише зберігати та організовувати свої знімки в Google Photos, а й редагувати їх за допомогою технологій штучного інтелекту.

Крім того, користувачі інтерфейсу One UI 6.1 від Samsung все ще можуть скористатися інструментами редагування фото та відео, доступними у програмі “Галерея” від Samsung.