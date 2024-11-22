Редактор 3D-моделей Blender получил возможность создавать реалистичные текстуры металла

Blender 4.3 официально представлен с масштабными обновлениями, охватывающими практически все аспекты популярного 3D-редактора. Основные изменения касаются улучшения визуализации, инструментов для текстурирования, работы с карандашом, видеоредактора и интерфейса.

Одним из ключевых нововведений стал новый режим «Physical Conductor» для Eevee, который позволяет точнее моделировать взаимодействие света с металлическими поверхностями. Этот режим особенно полезен для создания реалистичных текстур металлов. Также добавлен слайдер для настройки текстур, что позволяет создавать более естественные поверхности, такие как кирпич или дерево. В Eevee появились многопроходные компоновки, которые повышают качество наложения эффектов на сцены.

Карандаш Blender теперь поддерживает многопоточную обработку, что ускоряет работу над сложными проектами. Добавлены новые кисти, которые легко переносить между проектами, что расширяет возможности художников. Видеоредактор и композитор стали быстрее благодаря оптимизации производительности и внедрению многопроходной компоновки.

Интерфейс программы стал более удобным: добавлены масштабируемые SVG-иконки, улучшена палитра цветов, что делает работу в Blender более интуитивной.

Blender 4.3 направлен на повышение производительности и визуального качества, предоставляя профессионалам и любителям инструменты для создания более детализированных и реалистичных проектов.