Редактор 3D-моделей Blender отримав можливість створювати реалістичні текстури металу

Blender 4.3 офіційно представлений з масштабними оновленнями, що охоплюють майже всі аспекти популярного 3D-редактора. Основні зміни стосуються покращення візуалізації, інструментів для текстурування, роботи з олівцем, відеоредактора та інтерфейсу.

Одним з ключових нововведень став новий режим Physical Conductor для Eevee, який дозволяє точніше моделювати взаємодію світла з металевими поверхнями. Цей режим є особливо корисним для створення реалістичних текстур металів. Також доданий слайдер для налаштування текстур, що дозволяє створювати природніші поверхні, такі як цегла або дерево. У Eevee з’явилися багатопрохідні компонування, які підвищують якість накладення ефектів на сцени.

Олівець Blender тепер підтримує багатопотокову обробку, що прискорює роботу над складними проектами. Додано нові пензлі, які легко переносити між проектами, що розширює можливості художників. Відеоредактор і композитор стали швидше завдяки оптимізації продуктивності та впровадженню багатопрохідного компонування.

Інтерфейс програми став зручнішим: додані масштабовані SVG-іконки, покращена палітра кольорів, що робить роботу в Blender більш інтуїтивною.

Blender 4.3 спрямований на підвищення продуктивності та візуальної якості, надаючи професіоналам та любителям інструменти для створення більш детальних та реалістичних проектів.