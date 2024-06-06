Realme 12 и Realme 12+ с AMOLED-дисплеями, мощными MediaTek Dimensity и Android 14 уже продаются в Украине

Компания Realme привезла в Украину новые смартфоны 12-й серии.

Realme 12 5G уже продаётся в цветах Woodland Green и Twilight Purple. Он имеет AMOLED-экран на 6.72″. Панель поставляется с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает под управлением чипа MediaTek Dimensity 6100+ в паре с оперативной памятью LPDDR4x и накопителем UFS 2.2. Гадает питается от батареи на 5000 мАч и заряжается от блока питания на 45 Вт.

В новинке есть основная камера на 108 МП + 2 МП, фронтальная на 8 МП, Wi-Fi 5, стереодинамики, разъём для наушников 3.5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Из коробки в устройстве установлена операционная система Android 14 и фирменный интерфейс realme UI 5.0. В наличии есть одна модификация памяти — 8+256 ГБ за 10 999 грн.

Realme 12+ 5G оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с FHD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. В экране есть отверстие для фронтальной камеры на 16 МП и сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением чипа MediaTek Dimensity 7050 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256/512 ГБ.

В новинке установлен аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт и тройная основная камера с главным датчиком Sony LYT-600 на 50 МП и OIS. Его дополняет широкоугольный объектив на 8 МП и макрокамера на 2 МП. realme 12+ 5G поставляется со стереодинамиками и защитой IP54. В новинке установлена операционная система Android 14.

Гаджет доступен в цветах Navigator Beige и Pioneer Green, а также двух модификациях памяти: