Realme 12 та Realme 12+ з AMOLED-дисплеями, потужними MediaTek Dimensity та Android 14 вже продаються в Україні06.06.24
Realme привезла в Україну нові смартфони 12-ї серії.
Realme 12 5G вже продається в кольорах Woodland Green та Twilight Purple. Він має AMOLED-екран на 6.72″. Панель поставляється з роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює під управлінням чіпа MediaTek Dimensity 6100+ в парі з оперативною пам’яттю LPDDR4x і накопичувачем UFS 2.2. блок живлення на 45 Вт.
У новинці є основна камера на 108 МП + 2 МП, фронтальна на 8 МП, Wi-Fi 5, стереодинаміки, роз’єм для навушників 3.5 мм та бічний сканер відбитків пальців. З коробки у пристрої встановлена операційна система Android 14 та фірмовий інтерфейс realme UI 5.0. Є одна модифікація пам’яті — 8+256 ГБ за 10 999 грн.
Realme 12+ 5G оснащується 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з FHD+ роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц. На екрані є отвір для фронтальної камери на 16 МП і сканер відбитків пальців. Смартфон працює під керуванням чіпа MediaTek Dimensity 7050 у парі з 8/12 ГБ ОЗУ та накопичувачем на 256/512 ГБ.
У новинці встановлений акумулятор на 5000 мАч із зарядкою на 67 Вт та потрійна основна камера з головним датчиком Sony LYT-600 на 50 МП та OIS. Його доповнює ширококутний об’єктив на 8 МП та макрокамера на 2 МП. realme 12+ 5G поставляється зі стереодинаміками та захистом IP54. У новинці встановлено операційну систему Android 14.
Гаджет доступний у кольорах Navigator Beige та Pioneer Green, а також двох модифікаціях пам’яті:
- realme 12+ 5G, 8+256 ГБ – 13 999 грн
- realme 12+ 5G, 12+512 ГБ – 15 999 грн
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Realme 12 та Realme 12+ з AMOLED-дисплеями, потужними MediaTek Dimensity та Android 14 вже продаються в УкраїніRealme події в Україні смартфон
Realme 12 5G вже продається в кольорах Woodland Green та Twilight Purple. Він має AMOLED-екран на 6.72″