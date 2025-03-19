RCS-сообщения на Android и iOS получат сквозное шифрование19.03.25
После того, как у iOS 18 появилась поддержка RCS, технический руководитель ассоциации GSM Том Ван Пелт объявил, что следующим шагом станет сквозное шифрование сообщений между iOS и Android. Через шесть месяцев ассоциация, занимающаяся развитием стандарта, официально представила эту функцию, и скоро она станет доступна пользователям.
Сквозное шифрование (E2EE) будет работать на основе протокола безопасности уровня сообщений (MLS). Это делает RCS первой крупномасштабной службой обмена сообщениями, поддерживающей E2EE между клиентскими реализациями от разных поставщиков.
Вместе с тем, в рамках релиза RCS Universal Profile 3.0 представили расширенный формат глубоких ссылок и еще несколько меньших усовершенствований, а именно улучшение кодека для обмена звуковыми сообщениями и упрощенное управление подписками с отправителями бизнес-сообщений.
Внедрение сквозного шифрования не отменяет ранее доступные функции RCS для обмена сообщениями между пользователями iOS и Android. Пользователи смогут отправлять групповые сообщения, делиться медиафайлами высокого качества и просматривать уведомления о прочтении и индикаторы ввода.
Apple в комментарии для 9to5Mac сообщила, что добавить сквозное шифрование в iOS, iPadOS, macOS и watchOS в будущих обновлениях системы, однако точных временных рамок не указала.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Мы уже тестировали сбалансированные игровые ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 и Predator Helios Neo 14. Сегодня расскажем об увеличенной версии последнего — Predator Helios Neo 16
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
RCS-сообщения на Android и iOS получат сквозное шифрование iOS Андроид безопасность
Сквозное шифрование (E2EE) будет работать на основе протокола безопасности уровня сообщений (MLS). Это делает RCS первой крупномасштабной службой обмена сообщениями, поддерживающей E2EE
Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е. Porsche электротранспорт
Porsche представила обновленный электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 , предназначенный для городских поездок и легких трасс. Новая модель оснащена карбоновой рамой,
RCS-сообщения на Android и iOS получат сквозное шифрование
Электровелосипед Porsche eBike Sport 2025 имеет запас хода 175 км и стоит 11 тысяч у.е.
Valve: Игроки провели 330 млн часов за Steam Deck в 2024 году
ChatGPT теперь можно сделать ассистентом по умолчанию в Android
Игра Fortnite выйдет для Windows-устройств с ARM
Китай купил у Samsung чипов на $44 миллиарда
Facebook будет платить авторам Stories
Новый Mercedes-Benz CLA проезжает 792 км без подзарядки и имеет ИИ от Microsoft и Google
Lego будет делать все шины из вторсырья к концу 2025 года
Проникновение интернета в Украине достигло 82,4%
Postal 2 выпустят в версии для гарнитур виртуальной реальности
Microsoft и Asus готовят портативную консоль