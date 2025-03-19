RCS-повідомлення на Android та iOS отримають наскрізне шифрування19.03.25
Після того як у iOS 18 з’явилася підтримка RCS, технічний керівник асоціації GSM Том Ван Пелт оголосив, що наступним кроком стане наскрізне шифрування повідомлень між iOS та Android. Через шість місяців асоціація, що займається розвитком стандарту, офіційно представила цю функцію, і незабаром стане доступна користувачам.
Наскрізне шифрування (E2EE) буде працювати на основі протоколу безпеки рівня повідомлень (MLS). Це робить RCS першою великомасштабною службою обміну повідомленнями, що підтримує E2EE між реалізаціями клієнтів від різних постачальників.
Разом з тим, у рамках релізу RCS Universal Profile 3.0 представили розширений формат глибоких посилань та ще кілька менших удосконалень, а саме покращення кодеку для обміну звуковими повідомленнями та спрощене керування підписками з відправниками бізнес-повідомлень.
Використання наскрізного шифрування не скасовує раніше доступні функції RCS для обміну повідомленнями між користувачами iOS та Android. Користувачі зможуть надсилати групові повідомлення, ділитися медіафайлами високої якості та переглядати повідомлення про прочитання та індикатори введення.
Apple в коментарі для 9to5Mac повідомила, що додати наскрізне шифрування до iOS, iPadOS, macOS і watchOS у майбутніх оновленнях системи, проте точних часових рамок не вказала.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
RCS-повідомлення на Android та iOS отримають наскрізне шифрування iOS Андроід безпека
Наскрізне шифрування (E2EE) буде працювати на основі протоколу безпеки рівня повідомлень (MLS). Це робить RCS першою великомасштабною службою обміну повідомленнями, яка підтримує E2EE.
Електровелосипед Porsche eBike Sport 2025 має запас ходу 175 км і коштує $10920 Porsche електротранспорт
Porsche представила оновлений електровелосипед Porsche eBike Sport 2025, призначений для міських поїздок та легких трас. Нова модель оснащена карбоновою рамою,
RCS-повідомлення на Android та iOS отримають наскрізне шифрування
Valve: Гравці провели 330 млн годин за Steam Deck у 2024 році
ChatGPT тепер можна зробити асистентом за промовчанням в Android
Гра Fortnite вийде для Windows-пристроїв з ARM
Китай купив у Samsung чіпів на $44 мільярди
Facebook платитиме авторам Stories
Новий Mercedes-Benz CLA проїжджає 792 км без підзарядки і має ШІ від Microsoft та Google
Lego буде робити всі шини з вторинної сировини до кінця 2025 року
Проникнення інтернету в Україні досягло 82,4%
Postal 2 випустять у версії для гарнітур віртуальної реальності
Компактним електромобілем Toyota FT-Me можуть керувати підлітки
Microsoft та Asus готують портативну консоль