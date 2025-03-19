RCS-повідомлення на Android та iOS отримають наскрізне шифрування

Після того як у iOS 18 з’явилася підтримка RCS, технічний керівник асоціації GSM Том Ван Пелт оголосив, що наступним кроком стане наскрізне шифрування повідомлень між iOS та Android. Через шість місяців асоціація, що займається розвитком стандарту, офіційно представила цю функцію, і незабаром стане доступна користувачам.

Наскрізне шифрування (E2EE) буде працювати на основі протоколу безпеки рівня повідомлень (MLS). Це робить RCS першою великомасштабною службою обміну повідомленнями, що підтримує E2EE між реалізаціями клієнтів від різних постачальників.

Разом з тим, у рамках релізу RCS Universal Profile 3.0 представили розширений формат глибоких посилань та ще кілька менших удосконалень, а саме покращення кодеку для обміну звуковими повідомленнями та спрощене керування підписками з відправниками бізнес-повідомлень.

Використання наскрізного шифрування не скасовує раніше доступні функції RCS для обміну повідомленнями між користувачами iOS та Android. Користувачі зможуть надсилати групові повідомлення, ділитися медіафайлами високої якості та переглядати повідомлення про прочитання та індикатори введення.

Apple в коментарі для 9to5Mac повідомила, що додати наскрізне шифрування до iOS, iPadOS, macOS і watchOS у майбутніх оновленнях системи, проте точних часових рамок не вказала.