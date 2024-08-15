Разработчики S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl показали игровые локации в новом трейлере

Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес к своему предстоящему шутеру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Сегодня был опубликован новый трейлер, посвящённый игровому миру и разнообразным локациям, которые предстоит исследовать игрокам. В нём демонстрируется, как детально проработаны регионы Зоны, от мрачных болот до зловещих улиц Припяти, каждая из которых имеет свою уникальную атмосферу и историю.

На недавней презентации Developer Deep Dive разработчики показали прохождение одного из сюжетных квестов, раскрывая ещё больше деталей о геймплее. Зона в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представлена как бесшовный открытый мир, где каждый уголок таит свои секреты. Исследование этой территории обещает быть настоящим испытанием, ведь раскрыть все тайны Зоны за одно прохождение будет нелегко.

GSC Game World также объявила о переносе релиза игры, назначив новую дату на 20 ноября этого года. Тем не менее, предзаказы уже открыты: стандартное издание можно приобрести за 895 гривен, а более расширенные версии Deluxe и Ultimate Edition обойдутся в 1199 и 1599 гривен соответственно.