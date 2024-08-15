Розробники S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl показали ігрові локації у новому трейлері

Українська студія GSC Game World продовжує підігрівати інтерес до свого майбутнього шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Сьогодні був опублікований новий трейлер, присвячений ігровому світу та різноманітним локаціям, які мають бути досліджені гравцям. У ньому демонструється, як детально опрацьовано регіони Зони, від похмурих боліт до зловісних вулиць Прип’яті, кожна з яких має свою унікальну атмосферу та історію.

На нещодавній презентації Developer Deep Dive розробники показали проходження одного із сюжетних квестів, розкриваючи ще більше деталей про геймплей. Зона в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl представлена ​​як відкритий безшовний світ, де кожен куточок таїть свої секрети. Дослідження цієї території обіцяє бути справжнім випробуванням, адже розкрити всі таємниці Зони за проходження буде нелегко.

GSC Game World також оголосила про перенесення релізу гри, призначивши нову дату на 20 листопада цього року. Тим не менш, замовлення вже відкриті: стандартне видання можна придбати за 895 гривень, а більш розширені версії Deluxe і Ultimate Edition обійдуться в 1199 і 1599 гривень відповідно.