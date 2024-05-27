Разработчики 3DMark показали как росла производительность видеокарт с 2016 года27.05.24
Состоялся релиз бенчмарка 3DMark Steel Nomad, который позиционируется как преемник 3DMark Time Spy. По этому случаю компания UL Solutions поделилась интересной статистикой. Они собрали все 48 миллионов результатов 3DMark Time Spy за последние 8 лет, чтобы наглядно продемонстрировать рост средней производительности видеокарт за этот период.
Полученный график показал значительные скачки средних результатов 3DMark Time Spy в моменты, когда AMD и NVIDIA выпускали новые поколения видеокарт. Наибольший прирост производительности наблюдался в 2020 и 2022 годах. В 2020 году на рынок вышли 3D-ускорители Nvidia Ampere и AMD RDNA 2, а в 2022 году — NVIDIA Ada Lovelace и AMD RDNA 3. Всего за восемь лет средние показатели бенчмарка выросли примерно в 2,8 раза.
Этот рост показывает, насколько сильно улучшилась производительность видеокарт, и подчеркивает значимость выпусков новых архитектур от ведущих производителей графических процессоров.
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Разработчики 3DMark показали как росла производительность видеокарт с 2016 годавидеокарта история
UL Solutions собрали все 48 миллионов результатов 3DMark Time Spy за последние 8 лет, чтобы наглядно продемонстрировать рост средней производительности видеокарт за этот период.
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