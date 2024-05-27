Розробники 3DMark показали, як зростала продуктивність відеокарт з 2016 року27.05.24
Відбувся реліз бенчмарку 3DMark Steel Nomad, який позиціонується як наступник 3DMark Time Spy. З цієї нагоди компанія UL Solutions поділилася цікавою статистикою. Вони зібрали всі 48 мільйонів результатів 3DMark Time Spy за останні 8 років, щоб продемонструвати зростання середньої продуктивності відеокарт за цей період.
Отриманий графік показав значні стрибки середніх результатів 3DMark Time Spy у моменти, коли AMD та NVIDIA випускали нові покоління відеокарт. Найбільший приріст продуктивності спостерігався у 2020 та 2022 роках. У 2020 році на ринок вийшли 3D-прискорювачі Nvidia Ampere та AMD RDNA 2, а в 2022 році – NVIDIA Ada Lovelace та AMD RDNA 3. Усього за вісім років середні показники бенчмарку зросли приблизно в 2,8 рази.
Це зростання показує, наскільки сильно покращилася продуктивність відеокарт, і наголошує на значущості випусків нових архітектур від провідних виробників графічних процесорів.
Тести відеокарт 2016 року на hi-tech.ua:
- Огляд відеокарти HIS R9 380X IceQ X² Turbo 4GB на базі AMD Radeon R9 380X
- NVIDIA GeForce GTX 1080 та інші. Тест відеокарт середнього та високого рівнів
- Огляд відеокарт на базі NVIDIA GeForce GTX 1060 від Inno3D, MSI та Zotac. Шикарний середній клас
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Розробники 3DMark показали, як зростала продуктивність відеокарт з 2016 рокувідеокарта історія
UL Solutions зібрали всі 48 мільйонів результатів 3DMark Time Spy за останні 8 років, щоб продемонструвати зростання середньої продуктивності відеокарт за цей період.
Ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge із Qualcomm Snapdragon X коштують від $1350Samsung ноутбук
Ноутбуки Samsung Galaxy Book4 Edge мають сенсорний AMOLED-дисплей з діагоналлю 14 дюймів та Qualcomm Snapdragon X Elite