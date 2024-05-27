Розробники 3DMark показали, як зростала продуктивність відеокарт з 2016 року

Відбувся реліз бенчмарку 3DMark Steel Nomad, який позиціонується як наступник 3DMark Time Spy. З цієї нагоди компанія UL Solutions поділилася цікавою статистикою. Вони зібрали всі 48 мільйонів результатів 3DMark Time Spy за останні 8 років, щоб продемонструвати зростання середньої продуктивності відеокарт за цей період.

Отриманий графік показав значні стрибки середніх результатів 3DMark Time Spy у моменти, коли AMD та NVIDIA випускали нові покоління відеокарт. Найбільший приріст продуктивності спостерігався у 2020 та 2022 роках. У 2020 році на ринок вийшли 3D-прискорювачі Nvidia Ampere та AMD RDNA 2, а в 2022 році – NVIDIA Ada Lovelace та AMD RDNA 3. Усього за вісім років середні показники бенчмарку зросли приблизно в 2,8 рази.

Це зростання показує, наскільки сильно покращилася продуктивність відеокарт, і наголошує на значущості випусків нових архітектур від провідних виробників графічних процесорів.

Тести відеокарт 2016 року на hi-tech.ua: