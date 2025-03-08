Разарботан первый биологический компьютер CL1 с живыми клетками08.03.25
Австралийская компания Cortical Labs представила биологический компьютер CL1, сочетающий живые клетки мозга с кремниевыми чипами для создания гибких нейронных сетей. Это первое подобное устройство, которое планируется серийно производить и продавать.
Биокомпьютер CL1 использует технологию синтетического биологического интеллекта (SBI). Нейронная сеть из живых клеток выращена на электродной решетке, состоящей из 56 электродов. Они обеспечивают стабильность и высокую управляемость системы. «Мозг» устройства поддерживается в специальном модуле жизнеобеспечения, которым управляет аппаратно-программный комплекс.
Cortical Labs собирает эти модули в стеки сервера. Каждый стек содержит 30 вычислительных блоков, а первые четыре стека будут доступны через облачные вычисления. Стоимость одного биокомпьютера составляет $25 000, что значительно дешевле аналогичных экспериментальных систем, цена которых достигает $80 000–85 000.
Разработчики считают, что CL1 более быстрый и гибкий в обучении, чем традиционные чипы для искусственного интеллекта. Его коммерческое использование позволит исследователям и организациям тестировать возможности биологических вычислений. Открытая поставка CL1 запланирована на вторую половину 2025 года.
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Разарботан первый биологический компьютер CL1 с живыми клетками компьютер разработка
Австралийская компания Cortical Labs представила биологический компьютер CL1, сочетающий живые клетки мозга с кремниевыми чипами для создания гибких нейронных сетей
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