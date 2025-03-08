Разработан первый биологический компьютер CL1 с живыми клетками08.03.25
Австралійська компанія Cortical Labs представила біологічний комп’ютер CL1, який поєднує живі клітини мозку з кремнієвими чипами для створення гнучких нейронних мереж. Це перший подібний пристрій, який планують серійно виробляти та продавати.
Біокомп’ютер CL1 використовує технологію синтетичного біологічного інтелекту (SBI). Нейронна мережа з живих клітин вирощена на електродній решітці, що складається з 56 електродів. Вони забезпечують стабільність і високу керованість системи. «Мозок» пристрою підтримується в спеціальному модулі життєзабезпечення, яким керує апаратно-програмний комплекс.
Cortical Labs збирає ці модулі у серверні стеки. Кожен стек містить 30 обчислювальних блоків, а перші чотири стеки будуть доступні через хмарні обчислення. Вартість одного біокомп’ютера становить $25 000, що значно дешевше за аналогічні експериментальні системи, ціна яких сягає $80 000–85 000.
Розробники вважають, що CL1 швидший і гнучкіший у навчанні, ніж традиційні чипи для штучного інтелекту. Його комерційне впровадження дозволить дослідникам і організаціям тестувати можливості біологічних обчислень. Відкрите постачання CL1 заплановане на другу половину 2025 року.
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Разработан первый биологический компьютер CL1 с живыми клетками комп'ютер розробка
Австралійська компанія Cortical Labs представила біологічний комп’ютер CL1, який поєднує живі клітини мозку з кремнієвими чипами для створення гнучких нейронних мереж
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