Растение Мандрагора с датчиками и компьютером Raspberry Pi рассказывает о самочувствии с помощью Chat GPT-4o02.06.24
Блогер Мэтт Рид разработал систему, позволяющую буквально поговорить с растением, используя возможности GPT-4 и Raspberry Pi. Система использует датчики для мониторинга различных показателей почвы, таких как влажность, температура и качество. Эти данные анализируются, чтобы понять, в чем нуждается растение в данный момент.
Проект включает микрофон, через который можно задать растению вопрос о его самочувствии. Raspberry Pi собирает данные с датчиков, передает их в GPT-4, которая формирует ответ на основе полученной информации. Например, в видео, которое демонстрирует проект, растение говорит, что прошлой ночью ему было слишком холодно.
Этот проект не только представляет интерес для садоводов, но и служит прекрасной демонстрацией того, как можно использовать искусственный интеллект для перевода данных с приборов в понятную разговорную речь. Это позволяет пользователям получать полезную информацию об условиях окружающей среды и состоянии растений в простой и доступной форме.
Мэтт Рид планирует расширить проект, добавив больше датчиков и внедрив функции прогнозирования, что сделает систему еще более полезной и функциональной.
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