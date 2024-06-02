Рослина з датчиками та комп’ютером Raspberry Pi розповідає про самопочуття за допомогою Chat GPT-4o

Блогер Метт Рід розробив систему, що дозволяє буквально поговорити з рослиною, використовуючи можливості GPT-4 та Raspberry Pi. Система використовує датчики для моніторингу різних показників ґрунту, таких як вологість, температура та якість. Ці дані аналізуються, щоб зрозуміти, чого потребує рослина в даний момент.

Проект включає мікрофон, через який можна поставити рослині питання про її самопочуття. Raspberry Pi збирає дані з датчиків, передає їх у GPT-4, яка формує відповідь на основі отриманої інформації. Наприклад, у відео, яке демонструє проект, рослина каже, що минулої ночі йому було надто холодно.

Цей проект не тільки представляє інтерес для садівників, але і служить чудовою демонстрацією того, як можна використовувати штучний інтелект для перекладу даних з приладів у зрозумілу розмовну мову. Це дозволяє користувачам отримувати корисну інформацію про умови довкілля та стан рослин у простій та доступній формі.

Метт Рід планує розширити проект, додавши більше датчиків та впровадивши функції прогнозування, що зробить систему ще кориснішою та функціональнішою.