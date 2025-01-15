Рация Xiaomi Sports Walkie-Talkie имеет дальность работы до 5000 км

Xiaomi представила спортивную рацию Walkie-Talkie, которая уже доступна для предварительного заказа в Китае. Новинка обеспечивает связь на расстоянии до 5000 километров благодаря поддержке технологии TD-LTE и совместимости с сетями 4G крупных операторов, таких как China Mobile, China Unicom и China Telecom. Компактные размеры 54 x 55,6 x 22,3 мм и вес всего 67 граммов делают устройство удобным для использования в активных видах спорта, включая лыжи, велоспорт и пешие походы.

Рация оснащена литий-ионным полимерным аккумулятором ёмкостью 1030 мАч, который обеспечивает до 24 часов непрерывной работы или 36 часов в режиме ожидания. Устройство способно функционировать при температуре до -30°C благодаря усовершенствованной низкотемпературной батарее. Встроенный чип шумоподавления снижает шум ветра, позволяя поддерживать чёткую связь даже на скорости 60 км/ч. Рация защищена от воды и пыли по стандарту IP65 и оснащена магнитным креплением для удобного размещения на снаряжении.

Кроме этого, устройство поддерживает Bluetooth-подключение, позволяя использовать его как внешний динамик, а также предлагает режим поиска, который помогает находить потерянное устройство. Интеграция с приложением Xiaomi Рация позволяет управлять командой, обмениваться местоположением и координировать действия. Цена новинки в Китае составляет 399 юаней, что эквивалентно примерно 54 долларам США.