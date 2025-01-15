Рация Xiaomi Sports Walkie-Talkie имеет дальность работы до 5000 км15.01.25
Xiaomi представила спортивную рацию Walkie-Talkie, которая уже доступна для предварительного заказа в Китае. Новинка обеспечивает связь на расстоянии до 5000 километров благодаря поддержке технологии TD-LTE и совместимости с сетями 4G крупных операторов, таких как China Mobile, China Unicom и China Telecom. Компактные размеры 54 x 55,6 x 22,3 мм и вес всего 67 граммов делают устройство удобным для использования в активных видах спорта, включая лыжи, велоспорт и пешие походы.
Рация оснащена литий-ионным полимерным аккумулятором ёмкостью 1030 мАч, который обеспечивает до 24 часов непрерывной работы или 36 часов в режиме ожидания. Устройство способно функционировать при температуре до -30°C благодаря усовершенствованной низкотемпературной батарее. Встроенный чип шумоподавления снижает шум ветра, позволяя поддерживать чёткую связь даже на скорости 60 км/ч. Рация защищена от воды и пыли по стандарту IP65 и оснащена магнитным креплением для удобного размещения на снаряжении.
Кроме этого, устройство поддерживает Bluetooth-подключение, позволяя использовать его как внешний динамик, а также предлагает режим поиска, который помогает находить потерянное устройство. Интеграция с приложением Xiaomi Рация позволяет управлять командой, обмениваться местоположением и координировать действия. Цена новинки в Китае составляет 399 юаней, что эквивалентно примерно 54 долларам США.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Смартфон Oppo A40m приятно удивляет дизайном и набором некоторых компонентов, которые делают из него модель уверенного нижнего среднего класса. Разберемся в деталях
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Рация Xiaomi Sports Walkie-Talkie имеет дальность работы до 5000 км Xiaomi
Рация Xiaomi Sports Walkie-Talkie оснащена литий-ионным полимерным аккумулятором ёмкостью 1030 мАч, который обеспечивает до 24 часов непрерывной работы или 36 часов в режиме ожидания
Оперативная память G.Skill DDR5-8133 выпускается в комплектах модулей на 24 ГБ стандарта CSO-DIMM комплектующие оперативная память
Тайваньская компания G.Skill, известная своими высокопроизводительными модулями оперативной памяти, анонсировала новый комплект CSO-DIMM DDR5.
Рация Xiaomi Sports Walkie-Talkie имеет дальность работы до 5000 км
Оперативная память G.Skill DDR5-8133 выпускается в комплектах модулей на 24 ГБ стандарта CSO-DIMM
Lenovo на CES 2025: ноутбук с двумя экранами Yoga Book 9i и планшет Yoga Tab Plus на процессоре Snapdragon 8 Gen 3
SanDisk выпустила SSD для iPhone с магнитом MagSafe
Porsche 911 Carrera S в 2025 году станет мощнее, но не получит механической коробки передач
Новые ноутбуки HP EliteBook со свежими Intel Core Ultra выпускаются в трех версиях корпуса
Последние части серии игр Call of Duty бьют рекорды прибыли
Lenovo Legion Pro 7i c Nvidia GeForce RTX 5090, Intel Core Ultra 9 275HX и OLED-дисплеем стоит от $2400
Asus выпустит 24 модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 в сериях ROG Astral, ROG Strix, TUF Gaming и Prime
Игровой ноутбук Razer Blade 16 оснащен чипом AMD Ryzen AI 9 HX 370 и NVIDIA GeForce RTX 5090
Lenovo Legion Go S — портативная консоль на базе SteamOS