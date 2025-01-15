Рація Xiaomi Sports Walkie-Talkie має дальність роботи до 5000 км15.01.25
Xiaomi представила спортивну рацію Walkie-Talkie, яка вже доступна для попереднього замовлення у Китаї. Новинка забезпечує зв’язок на відстані до 5000 кілометрів завдяки підтримці технології TD-LTE та сумісності з мережами 4G великих операторів, таких як China Mobile, China Unicom та China Telecom. Компактні розміри 54 x 55,6 x 22,3 мм та вага всього 67 грамів роблять пристрій зручним для використання в активних видах спорту, включаючи лижі, велоспорт та піші походи.
Рація оснащена літій-іонним полімерним акумулятором ємністю 1030 мАг, який забезпечує до 24 годин безперервної роботи або 36 годин у режимі очікування. Пристрій здатний функціонувати при температурі до -30°C завдяки вдосконаленій низькотемпературній батареї. Вбудований чіп шумозаглушення знижує шум вітру, дозволяючи підтримувати чіткий зв’язок навіть на швидкості 60 км/год. Рація захищена від води та пилу за стандартом IP65 та оснащена магнітним кріпленням для зручного розміщення на спорядженні.
Крім цього, пристрій підтримує з’єднання Bluetooth, дозволяючи використовувати його як зовнішній динамік, а також пропонує режим пошуку, який допомагає знаходити втрачений пристрій. Інтеграція з програмою Xiaomi Рація дозволяє керувати командою, обмінюватися місцем розташування та координувати дії. Ціна новинки у Китаї становить 399 юанів, що еквівалентно приблизно 54 доларам США.
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Рація Xiaomi Sports Walkie-Talkie має дальність роботи до 5000 км Xiaomi
Рація Xiaomi Sports Walkie-Talkie оснащена літій-іонним полімерним акумулятором ємністю 1030 мАг, який забезпечує до 24 годин безперервної роботи або 36 годин в режимі очікування
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