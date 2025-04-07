Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманский чип и высокая производительность, но дешевле07.04.25
Компания Qualcomm представила новую систему-на-чипе Snapdragon 8s Gen 4, которая дополнит линейку мобильных процессоров, включая флагманский Snapdragon 8 Elite. Новый чипсет предлагает высокую производительность и современные технологии при более доступной стоимости.
Одним из ключевых отличий Snapdragon 8s Gen 4 стало сохранение архитектуры Kryo вместо использования фирменных ядер Oryon. Несмотря на это, производительность чипа выросла на 49% по сравнению с предшественником, наряду с другими доработками. Производственный процесс основан на 4-нм технологии, предположительно N4P от TSMC, что делает его менее энергоэффективным в сравнении с Snapdragon 8 Elite.
Процессор получил конфигурацию ядер в формате 1 + 3 + 2 + 2. Максимальная частота самого мощного ядра достигает 3,20 ГГц, а остальные высокопроизводительные ядра работают на 3,00 ГГц. Хотя Qualcomm не раскрыла подробности о графическом ускорителе, заявленный рост графической мощности составляет 49% относительно Snapdragon 8s Gen 3. В целом вычислительная производительность увеличилась на 31%, а энергопотребление снизилось на 39%.
Чип оснащен 5G-модемом, но без поддержки mmWave. Вместо этого он функционирует в диапазоне до 6 ГГц с максимальной скоростью загрузки 4,2 Гбит/с. Поддерживаются также Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, UFS 4.0 и оперативная память LPDDR5X с частотой 4800 МГц.
Дополнительно Snapdragon 8s Gen 4 получил модернизированный NPU, который ускоряет вычисления, связанные с искусственным интеллектом, на 44%. Улучшенный блок обработки изображений (ISP) поддерживает камеры с разрешением до 320 МП, воспроизведение 8K HDR при 60 кадрах в секунду и запись видео 4K HDR с той же частотой.
Ожидается, что новый чипсет найдет применение в премиальных моделях смартфонов от китайских производителей. Однако информации о конкретных устройствах, в которых будет использоваться Snapdragon 8s Gen 4, пока нет.
Ранее Qualcomm представила упрощенную версию Snapdragon 8 Elite с отключенным одним из ядер.
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Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманский чип и высокая производительность, но дешевле Qualcomm Snapdragon процессор смартфон
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